CIVITAVECCHIA – È stato riaperto venerdì il parcheggio di viale della Vittoria, chiuso per circa una settimana a causa del crollo di parte del muro di cinta che confina con l’area della stazione ferroviaria. Il pressing di residenti e di assessorato ai Lavori Pubblici ha consentito di far mettere in sicurezza la zona nel minor tempo possibile, consentendo di poter tornare ad usufruire dell’area di sosta importante. «Come promesso è stato riaperto il parcheggio – ha commentato l’assessore Daniele Perello – grazie a Ferrovie per l'intervento nell'intento della collaborazione tra enti e a Csp per l'aiuto negli interventi nel ripristino della segnaletica».