CIVITAVECCHIA – L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia comunica che, in seguito alle richieste di rivalutazione delle istanze da parte di alcuni utenti, la Commissione ha aggiornato le liste di attesa e le graduatorie di ammissione ai Nidi Comunali. Le modifiche - che non riguardano cambiamenti relativamente alle posizioni in graduatoria degli aspiranti, bensì esclusivamente l’importo delle rette - saranno consultabili sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it alla pagina InformaComune.