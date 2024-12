LADISPOLI - «Con il nuovo anno riprenderanno i lavori di rifacimento del manto stradale nell'ambieto del progetto di riqualificazione della rete viaria di Ladispoli». Ad annunciarlo è stato l'assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis. Si tratta in particolar modo del ripristino delle carreggiate "rovinate" dai lavori per la messa a terra della fibra ottica. Con gli introiti ricavati dal Comune da parte delle ditte per l'esecuzione dei lavori, si procederà dunque al ripristino del manto stradale. I lavori partiranno lunedì prossimo e riguarderanno, in particolar modo, il quartiere Caere Vetus, nel quadrante compreso tra via Roma, via Tirrenia, lungomare Marco Polo e via del Porto. «Sono inoltre previste importanti modifiche alla rete viaria: sarà eliminato lo spartitraffico in via Tirrenia e ricavati nuovi spazi per la sosta delle automobili», ha aggiunto De Santis. Conseguentemente, dal giorno di avvio dei lavori e fino al loro termine, sono vietate la sosta e il transito di tutti i veicoli, esclusi quelli di emergenza, sul lungomare Marco Polo, via Milano, via Campi di Torre Flavia, nel tratto tra via Tirrenia e via Santa Marinella, via Fregene, via Tirrenia, nel tratto tra lungomare Marco Polo e via Roma, via Bracciano, nel tratto tra lungomare Marco Polo e via Roma, via Bassano e via del Porto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA