CIVITAVECCHIA – Il Pincio tira dritto sul progetto di restyling di piazza Regina Margherita e si attende l’ok del Ministero per far partire la gara per i lavori. L'assessore ai Lavori pubblici, Patrizio Scilipoti, ha fornito infatti ulteriori dettagli sui piani di riqualificazione per il mercato cittadino, evidenziando in primo luogo il ruolo chiave del settore commercio e il coinvolgimento diretto dei commercianti, «incontrati diverse volte».

Scilipoti ha spiegato che il progetto punta non solo alla copertura di piazza Regina Margherita, di cui si è molto parlato negli scorsi mesi, ma anche alla messa in sicurezza «di una parte di San Lorenzo» in modo da andare a creare un’estetica omogenea tra le due coperture. L’idea, come ha spiegato Scilipoti, è che si possa sviluppare un mercato omogeneo con strutture fornite di coperture simili, andando allo stesso tempo a effettuare lavori di riparazione per evitare le fastidiose infiltrazioni di acqua, che si verificano in giorni di particolare maltempo, mettendo in difficoltà i commercianti che, spesso, sono stati costretti a chiudere “bottega” rinunciando ad una giornata di incassi per salvare il salvabile e ripulire i box.

Altro punto su cui si sta lavorando, in forte collaborazione con l’assessore al Commercio Enzo D’Antò e con i commercianti stessi, è l’inserimento di banchi o strutture fisse nella piazza previa autorizzazione della Sovrintendenza.

Si pensa a soluzioni simili a quelle che, ad esempio, sono installate nel mercato centrale di Firenze che possano permettere agli operatori di lasciare l’attrezzatura all’interno salvaguardando l’estetica e il decoro e, al tempo stesso, agevolando il loro lavoro.

Il piano di riqualificazione di piazza Regina Margherita prevede anche il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione di scoli per le acque nere e bianche. Secondo Scilipoti non sono state effettuate modifiche sostanziali al progetto, se non qualche piccolo accorgimento per renderlo più a prova di mercato. Al momento, le tempistiche non sono definite: «Siamo in attesa - ha concluso Scilipoti-. Non appena il Ministero darà l'ok, partirà la gara per l’affidamento dei lavori». Insomma ormai ci dovremmo essere anche perché, come ricordato anche da D’Antò nei mesi scorsi, si tratta di un progetto legato a fondi Pnrr da 1,3 milioni di euro circa quindi le tempistiche sono quelle ormai note e legate a tutti i progetti sviluppati con fondi Pnrr, pena la perdita dei soldi stanziati. Sicuramente una partita non facile quella che stanno giocando gli assessori Scilipoti e D’Antò perché si dovrà andare a rispettare la scadenza dettata dal Pnrr e, al tempo stesso cercare di accontentare i commercianti del mercato che chiedono a gran voce alcune migliorie, come ad esempio le strutture fisse per i “banchi”, il tutto reso ancora più complesso dalla necessità di rendere il mercato “competitivo” e al passo con i tempi anche in vista del Giubileo.

