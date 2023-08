CIVITAVECCHIA – È pronto il progetto per la riqualificazione di piazza Regina Margherita e di largo XXIV Maggio. Il documento è stato oggetto di una prima valutazione da parte del sindaco Ernesto Tedesco, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello e dei tecnici dell’ufficio.

Il Sindaco ha apprezzato la qualità dell’elaborato, informandosi sui dettagli e sul possibile cronoprogramma, che resta comunque subordinato alla serie di riunioni illustrative e di confronti con altri uffici comunali (a partire dall’assessorato al commercio diretto da Dimitri Vitali) per il perfezionamento di alcuni aspetti amministrativi e con le categorie cittadine coinvolte (a partire dagli esercizi commerciali di tutte le tipologie) per una sua corretta condivisione.

«Gli uffici hanno svolto quel lavoro rapido ed efficace che fin dal mio insediamento gli era stato chiesto – ha commentato l’assessore Perello – ora abbiamo un progetto vero e con basi solide, sul quale costruire il rilancio di una zona storica per la città e insieme strategica, sia per vivere meglio il centro urbano che per restituire slancio ed appeal a chi vi opera. Non bisogna certo dimenticare infatti che il mercato cittadino è il cuore della città – ha concluso l’assessore - ogni intervento in quell’area deve quindi rispettare, oltre che le indicazioni della Sovrintendenza con cui abbiamo costruito un dialogo costruttivo, anche la vocazione naturale della zona a luogo accogliente, di incontro e aggregazione».