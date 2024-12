CIVITAVECCHIA – Importanti novità per il mercato di Civitavecchia. A giorni, infatti, l’amministrazione comunale procederà con l’adozione del progetto esecutivo. Dopo, ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello, ci sono una serie di step come il bando di gara e la dislocazione dei commercianti, insomma ci vorranno circa 8-9 mesi prima di vedere l’inizio dei lavori. Intanto, però, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato nei giorni scorsi è previsto uno stanziamento di 200mila euro nel 2024 per lavori di manutenzione sui mercati cittadini in modo da “mettere una pezza” in attesa del maxi progetto di restyling da 3 milioni di euro. Maxi progetto che continua a non convincere il Movimento cinque stelle cittadino che chiede più chiarezza sul futuro di piazza XXIV Maggio. Intanto l’amministrazione ha incontrato i rappresentati dell’associazione Amici del mercato, che vanta 37 associati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA