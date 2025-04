«Importanti investimenti per lavori pubblici, cultura, sociale, manutenzioni, senza mettere le mani nelle tasche dei viterbesi. Il rendiconto di gestione del bilancio 2024 fotografa un ente in buona salute che continua a sostenere le famiglie, le imprese e le fasce più deboli. Costante la crescita del turismo». Così l’assessora al bilancio, Elena Angiani, sul rendiconto. «Un bilancio comunale in equilibrio - ha aggiunto - senza alcun aumento di tassazione e uno sforzo che continua ad essere profuso in maniera costante per sostenere la crescita economica, la vita culturale, le famiglie e la parte più fragile della società, ma anche uno sforzo considerevole nella modernizzazione della città, ponendo solide basi per il futuro». Per Angiani è un quadro incoraggiante quello « che emerge dall’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 approvato dal consiglio comunale. Gli 11 milioni messi a terra del fondo per il Giubileo serviranno per portare a termine i lavori della Pensilina al Sacrario e delle ex Scuderie papali di piazza Sallupara oltre che a terminare i lavori sulla chiesa di sant’Orsola. Sono stati inoltre approvati 7.6 milioni per interventi sulla viabilità ed asfaltature effettuati per oltre 15 chilometri. Elemento altamente qualificante del lavoro amministrativo svolto nel 2024 è quello relativo agli interventi pubblici con l’avanzamento del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il finanziamento del progetto per la realizzazione dello skatepark che sarà uno dei più importanti d’Italia, i numerosi interventi per il recupero del centro storico con i fondi Pnrr, il Piano urbano per la mobilità sostenibile e i progetti sostenuti dal Fesr, il Fondo europeo di sviluppo regionale che consentirà di effettuare l’intervento sulla Torre civica. Il Comune ha inoltre ridotto i tempi di pagamenti per i propri fornitori entro un periodo massimo di 30 giorni, una svolta - conclude Angiani che dimostra la solidità dell’ente, ma anche la concreta volontà di sostenere le realtà economiche locali».