CIVITAVECCHIA – È stato convocato per domani mattina alle 9.30 il consiglio comunale che vedrà i consiglieri riuniti per discutere un solo punto all’ordine del giorno: l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024. Un passaggio tecnico, ma importante, che rappresenta la fotografia dei conti dell’ente alla chiusura dell’anno precedente. E che, come sottolineato nella relazione illustrativa predisposta dalla Ragioneria, consente di “valutare gli equilibri generali della gestione finanziaria, economica e patrimoniale” nonché di certificare la “capacità dell’amministrazione di rispettare le regole contabili e gli obiettivi di finanza pubblica”. Sotto la lente anche la gestione delle entrate tributarie, con una capacità di riscossione che nel 2024 ha superato il 76%, un dato in miglioramento rispetto agli anni passati ma ancora non pienamente soddisfacente. Rimane invece critica la riscossione dei residui degli anni precedenti, specialmente per l’Imu, con percentuali inferiori al 40%. Sarà l’assessore al Bilancio Florinda Tuoro ad illustrare punto per punto lo stato dei conti dell’ente.

