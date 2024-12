FIUMICINO - La Fiumicino Tributi informa che la prima rata dell’Imu, l’imposta municipale dovuta per beni immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili) va pagata, ogni anno, entro il 16 giugno, ma per quest’anno (la data cade di domenica), il termine ultimo slitta a lunedì 17 giugno, mentre la seconda rata, a saldo dell’imposta, si versa il 16 dicembre. Le due rate sono frutto del calcolo Imu che tiene conto della base imponibile (valore rivalutato dell’immobile) e dell’aliquota prevista. La Fiumicino Tributi ricorda che l’IMU è un’imposta in autoliquidazione, nessun bollettino arriverà a casa del contribuente che dovrà, invece, provvedere (anche tramite CAF, patronati e professionisti) a calcolare quanto dovuto. Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. L’IMU è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello Stato. Le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall’imposta IMU (salvo il caso degli immobili di lusso). Per tutte le informazioni si può consultare la sezione dedicata all’IMU, in home page, sul sito della Fiumicino Tributi.