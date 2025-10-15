PHOTO
CIVITAVECCHIA – Csp informa tutti gli utenti del trasporto pubblico che, in occasione del raduno regionale bersaglieri del Lazio “Quelli del Primo”, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, le linee del trasporto urbano subiranno le seguenti modifiche:
Sabato 18 Ottobre
Linea 1: le corse delle ore 9:40 – 10:30 – 11:20 dopo Via Terme di Traiano transita per Via Roma, Via Crispi, Stazione.
Linea 1C: le corse delle ore 10:15 – 11:55 – 11:35 partenza Stazione, Via Crispi, Via Roma, Via Terme di Traiano e prosegue normale percorso.
Linea 2: le corse delle ore 9:50 – 10:40 – 11:30 dopo via Braccianese Claudia percorre Via Isonzo, Via Roma, Via Crispi, Stazione.
Linea 4: la corsa delle ore 10:30 termina a Piazza Vittorio Emanuele, la corsa delle ore 11:30 parte da Piazza Vittorio Emanuele.
Linea 5: la corsa delle ore 09.15 termina a Piazza Vittorio Emanuele - le corse delle ore 10:15 – 11:15 spostano il capolinea in Piazza Vittorio Emanuele.
Linea 6: le corse delle ore 10:00 – 10:50 – 11:40 spostamento Capolinea presso la Stazione, procede per via Crispi, viale Baccelli e poi normale percorso fino a viale Baccelli (ritorno) per poi proseguire per corso Centocelle, via Crispi e terminare alla Stazione.
Linea 7: le corse delle ore 9:55 – 10:40 - 11:25 spostano capolinea alla Stazione e non transitano per la direttrice Piazza V. Emanuele e Viale Garibaldi.
Domenica 19 Ottobre
Linea 1: le corse delle ore 9:40 – 10:20 – 11:00 dopo Via Terme di Traiano transita per Via Roma, Via Crispi, Stazione.
Linea 2: le corse delle ore 9:50 – 10:40 – 11:30 dopo via Braccianese Claudia percorre Via Isonzo, Via Roma, Via Crispi, Stazione
Linea 4/5: la corsa delle ore 09.00 termina a Piazza Vittorio Emanuele - le corse delle ore 10:00 – 11:00 – 12:00 spostano il capolinea in Piazza Vittorio Emanuele
Linea 7: le corse delle ore 10:00 – 10:50 – 11:40 spostano capolinea alla Stazione e non transitano per la direttrice Piazza V. Emanuele e Viale Garibaldi.