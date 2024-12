CIVITAVECCHIA – "Lo stanziamento di otto milioni e 300mila euro per la radioterapia a Civitavecchia rappresenta un sigillo importante che contribuisce a trasformare in realtà un sogno a lungo accarezzato”.

Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – prosegue – dà così seguito a importanti impegni che egli stesso si era assunto, mostrando una volta di più l'attenzione per i temi sociosanitari e per il nostro territorio. Mi sento in questo momento di condividere la gioia per questa notizia con il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, con i volontari dell'associazione Adamo, con ka direttrice generale Asl Cristina Matranga, con l'on. Alessandro Battilocchio e con i tanti che hanno remato dalla parte giusta per ottenere questo importante risultato. Grazie, di cuore".

