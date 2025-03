CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia presenta con grande soddisfazione il progetto “Le Radici dello Sport”, un’iniziativa ideata per raccontare e valorizzare la storia sportiva della città attraverso la realizzazione di tre documentari dedicati a figure iconiche che hanno portato in alto il nome di Civitavecchia in Italia e nel mondo: Vittorio Tamagnini, primo oro olimpico del pugilato italiano, Marco Galli, campione del mondo di pallanuoto nel 1978, e Fabio Ugolini, fondatore dell’As.Gin e mentore di tecnici ed atleti di valore internazionale.

«Con questo progetto – ha spiegato il sindaco Marco Piendibene –desideriamo riscoprire e trasmettere il valore di chi ha dato lustro alla nostra città, affinché i sacrifici e le vittorie di questi grandi campioni possano essere fonte di ispirazione per tutti, in particolare per i più giovani».

La realizzazione delle opere è affidata al regista Damiano Impiccichè, che si sta dedicando a un’accurata ricerca storica e alla raccolta di testimonianze dirette, per offrire un racconto autentico di questi grandi atleti. I documentari verranno proiettati nelle scuole e in contesti aperti al pubblico, in modo da coinvolgere tutta la cittadinanza nel riscoprire un passato di traguardi che ha contribuito a costruire l’identità di Civitavecchia.

«L’importanza di unire passato e futuro attraverso testimonianze vive e significative: lo sport – ha aggiunto il delegato allo sport Patrizio Pacifico – è un linguaggio universale che contribuisce a rafforzare il senso di identità e appartenenza della comunità, e siamo convinti che questi documentari offriranno un messaggio prezioso per chiunque voglia avvicinarsi all’attività sportiva, si tratta di un’iniziativa che guarda in special modo alle nuove generazioni a cui è affidato il compito entusiasmante di portare alto il nome di Civitavecchia nello sport».

L’Amministrazione invita chiunque possieda materiali, fotografie e ricordi legati a Tamagnini, Galli e Ugolini a condividerli, così da arricchire ulteriormente il percorso di ricerca. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia alla mail patrizio.pacifico@comune.civitavecchia.rm.it . L’augurio è che “Le Radici dello Sport” diventi uno strumento di conoscenza, ispirazione e orgoglio per l’intera comunità.