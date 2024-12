CIVITAVECCHIA – È partita lunedì scorso la nuova gestione della raccolta dei rifiuti nell’area del mercato. L’introduzione delle nuove modalità, finalizzate a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e a ridurre i costi di smaltimento dell’indifferenziato, coinvolge commercianti, operatori del mercato e residenti della zona, che ora devono rispettare una serie di regole più rigide. Inizia così l’ultima settimana di monitoraggio da parte della Polizia locale e degli ispettori di Civitavecchia Servizi Pubblici, prima dell’applicazione delle eventuali sanzioni previste a partire dal 14 ottobre. Le novità sono state comunicate con largo anticipo ai soggetti interessati tramite lettere informative, affinché nessuno venisse colto di sorpresa. Gli operatori commerciali devono ora utilizzare sacchi specifici per la raccolta differenziata – destinati a plastica, umido e indifferenziato – che sono stati distribuiti nei giorni scorsi da Csp. Fondamentale è che i rifiuti non vengano lasciati a terra: ogni sacco deve essere posizionato presso il proprio stallo entro le ore 15, come prevede il regolamento vigente. Per facilitare la transizione, un mezzo della Csp è presente ogni mattina dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 10:30 alle 12:00, garantendo il ritiro dei sacchi in modo puntuale. Una particolare attenzione è rivolta al cartone: questo materiale deve essere conferito senza sacchi e compattato, per ridurre al minimo l’ingombro e agevolare le operazioni di raccolta. Questa settimana rappresenta ancora una fase di “tolleranza zero controllata”, in cui gli errori saranno segnalati senza immediate ripercussioni. A partire dal 14 ottobre, però, chi non avrà ancora adottato le corrette modalità di conferimento sarà soggetto a multe e provvedimenti.

