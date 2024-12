TOLFA - "Nel 2024 partiranno molti progetti e cantieri tra cui un importante restyling del Palazzetto dello Sport A.Moretti".

Ad annunciarlo il consigliere comunale di maggioranza di Tolfa, Tiziano Tedesco, il quale senza tanti proclami e parole sta lavorando alacremente a maniche rimboccate e sta portando a compimento molti obiettivi prima da delegato al Turismo, Sport e Rapporti con la Realtà Portuale di Civitavecchia e poi da luglio 2023 in qualità di consigliere comunale mantenendo le stesse deleghe.

Il 2023 per il consigliere Tiziano Tedesco è stato molto intenso: "Dopo le installazioni all'interno del Terminal Amerigo Vespucci al molo 12 Bis Nord, dove sono collocati da tempo il totem multimediale con immagini e foto di Tolfa ed un pannello fotografico con una bellissima foto con vista dall'alto del borgo collinare, abbiamo partecipato alla procedura per avere una postazione per la promozione turistica a Largo della Pace punto di interscambio dei passeggeri delle crociere - spiega il consigliere Tedesco - dopo un lavoro di qualche anno di promozione del nostro territorio, durante il quale abbiamo portato a Tolfa tutti i tour operator di Civitavecchia come Aloschi, SMS, Medov, MSS Tour e tanti altri del settore, finalmente si vedono i primi risultati. Da aprile 2023 stanno facendo tappa in tour a Tolfa i passeggeri delle crociere Norvegian Cruise Line, Oceania e Regent Seven Seas. È un grande piacere, poi, far conoscere ed ammirare agli studenti ed ai meno giovani del mio paese il porto di Civitavecchia come successo per la visita di un gruppo di circa 60 concittadini di varie associazioni per conoscere la nave MSC Seaview ed in altra occasione la porta-aerei Cavour. Ho organizzato per i 40 studenti delle classi di terza media di Tolfa una visita a bordo della MSC Grandiosa". Sempre per quanto riguarda il turismo: "A maggio del 2023 abbiamo inaugurato la 'Big Bench n°291' e siamo entrati a far parte del circuito 'Big Bench Community Project' ormai famoso in Italia ed in Europa per i turisti che sono soprannominati “cacciatori di panchine” o “Panchinisti itineranti” e per rendere ancora più unica l’esperienza si possono collezionare i timbri e foto ricordo di ogni panchina su un apposito passaporto.

La panchina è stata collocata in Località Comunale Macchiosi immersa nel verde, area pic-nic e circondata da maestosi alberi. Grande il successo di visite alla panchina da parte di turisti e residenti testimoniate dalle foto condivise sui social, dai proprietari dei locali commerciali e, soprattutto, dalle botteghe dei nostri artigiani La Selleria di Valeria Bartolozzi ed il negozio Pelletteria di Davide Vannicola dove si sono recati per acquistare passaporti o mettere timbri. Nella Regione Lazio le 'Grandi Panchine' sono situate anche Sperlonga, Pontecorvo, Piglio, Lariano, Amatrice, Castel San Pietro Romano, Fiuggi e Soriano del Cimino: sono infatti in contatto con gli altri promotori per organizzare uno scambio di visite e un piccolo tour cercando di vedere più panchine e luoghi d’interesse in un weekend.

Per quanto riguarda lo sport Tedesco spiega: "Ho richiesto e ricevuto una donazione dalla Fondazione Molinari Onlus per un defibrillatore da installare presso il palazzetto dello sport dove giocano le società di Pallavolo e Basket ed altre eventi occasionali. Insieme all'amministrazione comunale siamo sempre disponibile ed attento alle problematiche delle varie associazione sportive: a dicembre 2023 ho collaborato per portare a Tolfa al Teatro Claudio “L’Agorà dello Sport” dove si è parlato della nuova riforma dello sport con relatori che hanno spiegato le criticità nell’applicazione a livello territoriale". Con i colleghi di maggioranza Tedesco ha presenziato e supportato "le nostre eccezionali associazioni e Rioni che organizzano tantissime feste, sagre e manifestazioni sempre più importanti e che attraggono tanti visitatori da tutta la provincia e oltre". Per quanto riguarda il 2024 Tedesco annuncia che: "Partiranno molti progetti e cantieri tra cui un importante restyling del Palazzetto dello Sport A.Moretti. A primavera riprenderanno i tour dei crocieristi con visita del centro storico e brunch al Casale dell’Acqua Bianca. Sto perseverando a contattare tour operator e agenzie di viaggio collegate per promuovere i nostri alloggi turistici come pre e post crociera».

«Aggiungo - conclude - tra le cose da fare nel 2024 di organizzare una riunione e mettere in rete fra loro tutti i titolari dei nostri alloggi turistici. Poi c'è un progetto partito dalla sindaca Bentivoglio e sostenuto da tutta la maggioranza è di rendere più attrattiva la Rocca con la via dei poeti durante il tragitto per salire e l'organo musicale e la passerella per l'altro belvedere dietro al castello Un progetto partito dalla sindaca e sostenuto da tutta la maggioranza è di rendere più attrattiva la Rocca con la via dei poeti durante il tragitto per salire e l'organo musicale e la passerella per l'altro belvedere dietro al castello".

