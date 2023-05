SANTA MARINELLA - È stata adottata dalla giunta la deliberazione con la quale vengono approvate le tavole tecniche preliminari di studio riguardanti il nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili e, nel contempo, sono stati individuati degli ambiti omogenei previsti dal regolamento regionale del 2016. Queste tavole sono propedeutiche alla approvazione del nuovo Pua che verrà successivamente sottoposto all’approvazione del nuovo consiglio comunale. La redazione del Piano degli arenili, strumento importantissimo per i Comuni, è stato affidato all’Arch. Maria Carmela Aresta della Archetipo Progetti Società di Ingegneria Srl unitamente al Responsabile del Settore VIII, Arch. Manuel Cavallero. “Dopo 12 anni, - afferma il candidato Sindaco Tidei - finalmente andremo ad approvare uno strumento importantissimo di pianificazione delle concessioni balneari e il nuovo uso delle nostre spiagge e della nostra costa. Con l’approvazione in Giunta, relativa alle proroghe di sei anni delle concessioni delle palafitte e la proroga di 10 anni degli stabilimenti balneari, abbiano chiuso il ciclo degli interventi a favore dell’economia del mare. Con questi interventi finalmente gli operatori balneari, i proprietari delle palafitte e gli operatori delle attività commerciali possono tirare un sospiro di sollievo e guardare al prossimo futuro con sincero ottimismo. Il lavoro continua, dopo aver rimesso in sesto tutto ciò che non funzionava, ora dobbiamo dare un futuro occupazionale ai nostri giovani e cioè alla generazione futura”.