Prove di stabilità dei pini in via Vicenza (incrocio via Genova) e di un cedro in via A. Volta, interruzione della circolazione veicolare domani, 18 febbraio, sui tratti di strada interessati dai lavori. Nel dettaglio, con apposita ordinanza emanata dal settore VIII del Comune di Viterbo (n. 46 dell'11-2-2025), verranno adottati i seguenti provvedimenti: divieto di sosta e di circolazione veicolare dalle 9 alle 12 (o comunque fino al termine dei lavori) in via Vicenza, nel tratto compreso tra via Genova e via Treviso; stessi provvedimenti, divieto di sosta e di circolazione veicolare, dalle 14,30 alle 16,30 (e comunque fino al termine dei lavori) in via A. Volta, di fronte all'ingresso principale della scuola primaria. I divieti saranno portati a conoscenza degli utenti della strada attraverso idonea segnaletica. La versione integrale dell'ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione albo pretorio.