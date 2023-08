SANTA MARINELLA – Dopo le tante proteste avanzate dal sindaco Pietro Tidei e da moltissimi cittadini che erano abituati da anni a vedere spettacoli al castello di Santa Severa, fino ad alcuni giorni fa chiuso ai visitatori, il consigliere comunale di minoranza in quota Fdi Alina Baciu, ha deciso di intervenire e nei giorni scorsi ha incontrato l’assessore alla cultura della Regione Lazio per concordare una serie di iniziativa da presentare al castello in questi ultimi scorci dell’estate. “Abbiamo raccolto le molteplici esigenze del territorio, in particolare quelle riguardanti il castello di Santa Severa e le abbiamo condivise con l’assessore alla cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre – dice la Baciu - il piano di rilancio del castello di Santa Severa partirà da una programmazione strutturata e a lungo termine, coinvolgendo le realtà locali, e mirerà alla valorizzazione delle associazioni del territorio, creando la giusta sinergia tra eccellenze, talenti e professionalità indiscusse, tra quelle molteplici anime che, seppur tra mille difficoltà economiche resistono e continuano a fare cultura con amore e passione per Santa Marinella”. Durante i mesi di agosto e settembre il castello offrirà ai suoi visitatori iniziative di qualità, puntando sulla promozione del territorio, fino al 10 settembre “Libri e calici sotto le stelle” rassegna letteraria seguita da degustazione di vini delle cantine del territorio, visite guidate al tramonto, visite alla Torre Saracena in notturna. La Notte di S.Lorenzo, percorso sensoriale tra i vicoli e le piazze con street food gourmet e artigianato, con degustazioni guidate di vini con le cantine del territorio. Il programma sarà integrato da nuove e altrettanto interessanti iniziative. “L'Assessore tornerà presto a farci visita – conclude il consigliere - con l'impegno di rendere il complesso monumentale di Santa Severa un vero attrattore culturale ampliando la sua fruizione come polo di eccellenza della Regione Lazio. Un ringraziamento va all'amico Antonio Giammusso, consigliere comunale di Civitavecchia e della Città Metropolitana di Roma Capitale per aver organizzato l'incontro”.

