CERVETERI - Partiranno mercoledì 11 ottobre, dalle 15 alle 18, i corsi di lingua italiana per stranieri. L'appuntamento è al centro polivalente di via Luni a Cerenova. Per partecipare basta presentarsi quella data nel luogo indicato. Non è necessario prenotarsi in anticipo. I corsi si terranno ogni mercoledì dal 18 ottobre sempre dalle 15 alle 18. Sono completamente gratuiti e aperti a tutti i cittadini che desiderano imparare la lingua italiana. Gli insegnanti guideranno gli studenti attraverso le lezioni, offrendo un supporto personalizzato. Tre i livelli di competenza dei corsi: A0, A1 e A2. «L'obiettivo - aveva spiegato il vicesindaco Federica Battafarano - è non solo quello di insegnare la lingua italiana ma anche quello di creare un ambiente accogliente e inclusivo in cui tutti gli studenti possano condividere le proprie esperienze e conoscere le altre culture e tradizioni».

