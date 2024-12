I primi timidi elementi che caratterizzeranno le festività natalizie 2024 sono comparsi in centro città. Da mercoledì ha infatti iniziato a prendere forma il mercatino di Natale con il montaggio delle casette di legno in via Marconi. Stand che quest’anno sono aumentati di numero, 31 rispetto ai 25 della precedente edizione. Sei in più ma con una minore spesa per l’amministrazione comunale che, invece dell’importo preventivato di 65mila euro, ne sborserà poco più di 46mila. Una delle strutture in legno sarà dislocata anche in piazza delle Erbe per celebrare, per la prima volta, una peculiarità tipicamente viterbese: il pesce di Sant’Andrea. Una specialità dolciaria di cioccolato che viene prodotta solo in occasione del 30 novembre. E mentre il montaggio procede abbastanza speditamente - il mini villaggio sarà inaugurato il 29 novembre - alla data di ieri ancora si doveva registrare l’assenza di luminarie e di addobbi per le vie del centro. Nulla insomma che possa già evocare l’atmosfera gioiosa che precede e accompagna l’approssimarsi del 25 dicembre.

Nei pressi del mercatino, in largo Benedetto Croce, intanto è già stata allestita la pista di pattinaggio, manca solo lo strato di ghiaccio che sicuramente sarà approntato nelle prossime ore. Essendo infatti una delle attrazioni del Christmas Village, salvo imprevisti legati a condizioni meteo, sarà certamente operativa forse già da domani. Perché, mentre la programmazione del palinsesto degli eventi previsti per le festività natalizie da parte dell’amministrazione è di fatto ancora sulla carta - si ha notizia di alcune delle iniziative in quanto annunciate verbalmente in consiglio comunale su sollecitazione della minoranza -, il Christmas Village è invece pronto ad aprire i battenti per accogliere i visitatori. Sarà infatti inaugurato domani il mondo incantato, animato dalle molte attrazioni ospitate nei palazzi storici e nelle piazze del centro medievale di Viterbo, che da anni attrae viterbesi e turisti. Con un richiamo in piazza del Comune, quasi una sorta di “porta d’accesso” al Village, con il posizionamento dell’Antica giostra che, con la sua illuminazione e i cavalli di legno, renderà natalizio il centralissimo spazio penalizzato dalla grande e antiestetica recinzione del cantiere in cui attualmente si stanno eseguendo indagini archeologiche. Non è ancora dato sapere se l’amministrazione intende organizzare un qualche tipo di attività in piazza. Lo scorso anno, con l’area indisponibile sempre a causa di un cantiere, per evitare il buio totale furono proiettate delle diapositive, per la verità molto contestate.

Per ora la sindaca Frontini ha dato per certi: il grande albero di Natale agli Almadiani, il concerto di fine anno a Prato giardino, poi quello di Natale e quello gospel che si terranno all’Unione come il festival di teatro integrato. Oltre ovviamente al mercatino in via Marconi che dal 29 novembre al 6 gennaio animerà il periodo natalizio in centro.