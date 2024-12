«I parcheggi vicino Porta della Verità sono stati tolti perché c’è un cantiere in corso e, appena finito, verranno rifatte le strisce e si garantirà lo stesso numero di posti auto che c’erano prima».

Parola dell’assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne che fa chiarezza su alcune polemiche esplose sui social per i posteggi tolti apparentemente dal nulla nei giorni scorsi. Ed invece così non è.

«Essendoci il cantiere in questo momento – continua Aronne – semplicemente non ha senso, per 5-6 posti, mettere mano ai posti auto, terminato il cantiere le strisce verranno riattivate come prima».

Sulle lamentele di alcuni commercianti l’assessore risponde prontamente.

«Gli esercizi commerciali dentro Porta della Verità – continua Emanuele Aronne - dovrebbero anche essere contenti avendo, ora, un marciapiede che permette di arrivarci direttamente, in particolare uno. La riqualificazione passa anche dal fatto che, momentaneamente, 6 parcheggi possono non essere disponibili perché si devono fare i lavori. La domanda che mi pongo io è: quando c’è stato il Superbonus e se ne sono aperti tanti di cantieri, non mi pare che sia successo tutto questo casino. Capisco che bisogna per forza fare polemica perché c’è il gusto della polemica ma, primo, secondo me si alza il telefono e si chiede e ci si informa. Forse io sono abituato male. In seconda istanza non verrà tolto nessun parcheggio e tutti possono stare tranquilli».

E’ molto chiaro l’assessore alla qualità degli spazi urbani Aronne che annuncia, inoltre, che «a conclusione del cantiere verranno messi anche dei dissuasori e tanto altro, è tutto ancora in fase di lavorazione, anche ciò che sembra terminato ancora non lo è».

I lavori pubblici per il Pnrr a Viterbo hanno creato molte valutazioni da parte di cittadini ed osservatori, in particolare sulla pista ciclabile ma anche sul sistema dei parcheggi viterbesi.

Molti punti, per esempio via Matteotti e, a breve, piazza della Rocca, hanno risentito di una decurtazione di posti auto.

Sarà stata forse questa la motivazione alla base della diffidenza di alcuni cittadini per il caso del momentaneo taglio dei posti (ma solo momentaneamente per esigenze di cantiere) fuori porta della Verità.

Sarà da attendere la fine dei lavori del Pnrr per una valutazione congrua e complessiva.