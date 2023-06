CERVETERI - Entrerà in vigore da domani il calendario estivo della raccolta differenziata porta a porta, che rimarrà in vigore fino al 10 settembre.

Raddoppia il ritiro della plastica e nella sola frazione di Marina di Cerveteri, ovvero Cerenova e Campo di Mare. Cambia l’orario di esposizione dei mastelli, che dovrà avvenire tra le 20 e le 22, ad eccezione del martedì, quando i mastelli di vetro e organico, andranno esposti entro e non oltre le 15. Il calendario estivo riguarda tutti i centri urbani: Cerveteri capoluogo, Marina di Cerveteri, Valcanneto, Borgo del Sasso, Borgo di Ceri e Cerqueto.

I cittadini dovranno dunque iniziare ad esporre i mastelli secondo il nuovo calendario, dalla serata di domenica 11 giugno.

Sempre aperta inoltre l’isola ccologica di via Settevene Palo Nuova. Sarà possibile conferire ogni giorno ogni tipologia di rifiuto purché già correttamente differenziato. L’isola è aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 16 e la domenica dalle 7 alle ore 13.

Tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana sono disponibili sulla app Junker, consultabile gratuitamente da smartphone, tablet e pc e sulla sezione “Cerveteri chiama a raccolta” del sito www.comune.cerveteri.rm.it.

