CIVITAVECCHIA – È stato firmato questa mattina a Palazzo del Pincio il protocollo d’intesa tra il comune di Civitavecchia e le rappresentanze territoriali di Cgil, Cisl e Uil per l’insediamento del tavolo di governance e di accompagnamento al Pnrr e al piano nazionale degli investimenti complementari.

In base a quanto sottoscritto, si istituisce quindi una cabina di regia permanente che si riunirà a cadenza trimestrale per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione di progetti ed interventi, con la loro ricaduta in termini di sviluppo sul territorio. Il protocollo prevede anche un accordo in materia di legalità, trasparenza e sicurezza sul lavoro. Sono stati inoltre individuati sei tavoli di missione: digitalizzazione e innovazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture e mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, integrazione socio-sanitaria e diritto alla salute.

Commenta il Sindaco, Ernesto Tedesco: «Dai servizi per il sociale ai lavori pubblici su strade e mercato, dall’edilizia scolastica all’impiantistica sportiva, la progettualità del Comune è stata premiata con numerosi finanziamenti del Pnrr. Nel metterli in atto occorre velocità ma anche efficacia e correttezza, caratteristiche che però debbono contraddistinguere anche la nostra azione sui grandi progetti in fase di cantierizzazione: penso all’accordo procedimentale Italcementi-Fiumaretta, a quanto seguirà alla storica acquisizione della Borgata Aurelia, ai tanti cantieri che stanno per partire nei prossimi tre mesi. Il vivace interesse dei sindacati per questa grande opera di trasformazione del territorio rappresenta per l’Amministrazione un motivo di orgoglio e uno stimolo a fare le cose con attenzione particolare anche ai risvolti occupazionali e alle ricadute economiche per la città».

Aggiunge l’assessore Francesco Serpa: «Ringrazio le organizzazioni sindacali per la disponibilità a dare un proprio contributo all’azione messa in campo dall’amministrazione a 360°. Si tratta di un sostegno prezioso, in un percorso che condivideremo puntualmente su tutti i temi che abbiamo messo su questo tavolo di governance».

I SINDACATI – «Oggi abbiamo firmato un importante Protocollo d’intesa con il Comune di Civitavecchia per la partecipazione e il sostegno alle misure del Pnrr e al Piano nazionale degli investimenti complementari, nel segno di un comune impegno per la concreta realizzazione dei progetti sul territorio».

Così, in una nota, Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio Distretto Viterbo Civitavecchia.

«Il protocollo, in attuazione a quanto sottoscritto a livello nazionale con la Presidenza del Consiglio dei ministri il 23 dicembre 2021 e la delibera della Regione Lazio del 3 febbraio, promuove la condivisione e i processi di partecipazione, monitoraggio e verifica delle organizzazioni sindacali in merito a tutti gli interventi che, in questo ambito, verranno realizzati. Con l’istituzione di una cabina di regia monitoreremo con tempestività l’andamento dei progetti e degli interventi, delle ricadute in termini di crescita e sviluppo e di risposta al crescente bisogno di occupazione di qualità, in particolare per le donne e i giovani. Con il Protocollo odierno prevediamo, inoltre, un fattivo coinvolgimento e una puntuale partecipazione anche delle Categorie interessate ai tavoli progettuali che verranno istituiti in materia di digitalizzazione e innovazione, infrastrutture e mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione sociale e per lo sviluppo dell’integrazione sociosanitaria e il diritto alla salute. Come sindacati riteniamo sia urgente mettere in campo tutte le energie necessarie per dare concretezza ai fondi che arriveranno grazie al Pnrr e non solo, e per imprimere una decisa accelerazione allo sviluppo del territorio nel segno del futuro e della sostenibilità. Siamo soddisfatti che anche un comune importante come Civitavecchia abbia scelto la strada della condivisione per garantire, insieme a noi, un impegno trasparente verso la comunità e il mondo del lavoro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA