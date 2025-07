CIVITAVECCHIA – Non sarà più attivo a partire da questo sabato il servizio di raccolta itinerante di plastica e metalli. Pincio e Csp hanno deciso di lasciare quindi un solo ritiro della plastica a settimana, esclusivamente con il porta a porta, secondo quanto riportato sui calendari delle sei zone previste dalla nuova organizzazione del servizio.

«Ricordiamo che il conferimento di plastica e metalli – hanno spiegato da Csp – è consentito anche all’interno dell’ecocentro comunale, in via Alfio Flores in zona industriale».

Secondo i responsabili di Csp, la quantità di plastica raccolta il sabato, non sarebbe tale da giustificare il servizio. «Come si dice in gergo – avevano spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario – il sabato si raccoglie un quarto di macchina, contro le 4 o 5 macchine piene del martedì. Senza parlare dei sacchetti lasciati in strada dai cittadini, senza rispettare l’orario di arrivo del camion».