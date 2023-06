SANTA MARINELLA – “Dalle promesse ai fatti. Ho sempre detto che la sicurezza dei pedoni, assieme a quella degli automobilisti è una delle priorità della mia azione amministrativa. Sono lieta di annunciare che stanno partendo i lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada che dal fosso di Santa Maria Morgana arriva all’intersezione con via IV Novembre”. A dichiararlo è la neo consigliera Patrizia Befani. “L’obiettivo è quello di creare una adeguata cornice di sicurezza per i pedoni che si trovano ad affrontare un percorso oggi completamente privo di marciapiede. Si realizzerà quindi un camminamento protetto nel tratto interessato. La particolarità delle opere sarà quella che tale realizzazione non andrà a ridurre l’ampiezza della carreggiata stradale, ma si eseguirà utilizzando un arretramento del confine del lotto appartenente all’area dell’ex Cementificio per il quale la Giunta Comunale ha già avviato la procedura di esproprio e nella quale la trattativa con la società proprietaria, condotta in maniera egregia dall'architetto Mencarelli, non prevede il pagamento di alcuna indennità. Ringrazio quindi gli uffici comunali per la preziosa collaborazione, la Giunta ed in primis il Sindaco Pietro Tidei sempre attento alle esigenze della popolazione e pronto a recepire ogni idea nuova per trasformare questa città, come abbiamo promesso cinque anni fa e come continueremo a fare anche nei prossimi cinque”.

