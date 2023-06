CIVITAVECCHIA – Collaborazione. Su questo punta l’amministrazione comunale per cercare di venire incontro da un lato ai residenti del Pirgo - che hanno già presentato un esposto in Polizia per i primi effetti della movida - e dall’altro ai gestori dei locali per un’estate all’insegna del divertimento sì, ma della sicurezza e del rispetto delle regole.

Martedì pomeriggio il vicesindaco Manuel Magliani e l’assessore con delega alla Sicurezza Francesco Serpa hanno incontrato gestori dei locali e concessionari per fare un primo punto sull’estate ormai alle porte. Ed è stato affrontato anche il tema della movida.

«Abbiamo chiesto massima collaborazione e abbiamo riscontrato l’impegno da parte dei presenti» hanno spiegato i due assessori pur confermando come, in una zona come quella, non sia certo semplice trovare il giusto equilibrio tra quiete pubblica e divertimento.

«L’ordinanza c’è e va rispettata» hanno aggiunto ricordando quelle che sono però le possibilità dell’amministrazione e della Polizia locale.

«Già lo scorso anno - ha ricordato Magliani - abbiamo attivato una cabina di regia per controlli a campione per rilevazioni fonometriche sull’inquinamento acustico. Abbiamo già attivato l’Arpa per ripetere questi controlli anche nel corso della stagione, senza voler punire preventivamente né ostacolare il lavoro, ma nel rispetto di tutti. Abbiamo anche invitato i gestori ad attivarsi con fonici o tecnici del suono per eventuali accorgimenti da mettere in atto». Respingendo l’accusa di “un’assenza” dell’amministrazione, così come denunciato dai residenti, l’assessore Serpa ha assicurato la massima attenzione del Pincio, nei limiti delle proprie competenze. Nel corso dell’incontro sono stati toccati anche altri punti, come la richiesta da parte degli esercenti di più passaggi per il ritiro, ad esempio, della plastica da parte di Csp, ma anche le tempistiche per l’apertura delle spiagge, che dalla prossima settimana potranno essere fruibili. Il tavolo si è aggiornato, con un nuovo punto tra una decina di giorni.

