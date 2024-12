CIVITAVECCHIA – Il sindaco Marco Piendibene ha inviato una lettera ai parlamentari del territorio, Alessandro Battilocchio e Mauro Rotelli, per richiedere un intervento a sostegno delle istanze della città a livello governativo. Nella missiva, il primo cittadino ha messo in evidenza la necessità di un maggiore impegno istituzionale per garantire che Civitavecchia riceva il giusto riconoscimento nell'ambito dei progetti strategici nazionali legati alla transizione energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili.

«Riteniamo incomprensibile il differente approccio adottato dal governo in situazioni paragonabili a quella di Civitavecchia – ha spiegato - a Brindisi e Taranto, ad esempio, sono stati stanziati 300 milioni di euro per la realizzazione di un hub polifunzionale per la creazione e gestione di un parco eolico offshore presso il porto di Marsala. Tuttavia, lo stesso livello di attenzione non sembra essere riservato alla nostra città, nonostante la sua posizione strategica e le opportunità che essa potrebbe offrire con la creazione di un hub per l’eolico offshore».

Secondo Piendibene, Civitavecchia possiede tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nazionale nel settore delle rinnovabili, con un hub energetico integrato che potrebbe non solo contribuire alla transizione ecologica, ma anche generare nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. «Il nostro porto ha le potenzialità per svolgere un ruolo cruciale, soprattutto in relazione ai progetti previsti in Sardegna, diventando un asset strategico per il Mediterraneo e valorizzando ulteriormente le infrastrutture già esistenti», ha aggiunto.

Nella lettera, il sindaco ha chiesto un incontro urgente con i due parlamentari per discutere le possibili iniziative volte a promuovere la candidatura di Civitavecchia in ambito governativo, coinvolgendo i ministeri competenti. «Confidiamo nel vostro supporto, certi che comprendiate perfettamente la portata storica di questa occasione che riguarda il futuro della città e potrebbe garantire lavoro e crescita per i decenni a venire», conclude Piendibene.

L'appello del primo cittadino si inserisce in un momento cruciale per Civitavecchia, città che sta cercando di riposizionarsi come hub energetico e logistico di livello nazionale, facendo leva sulla sua centralità geografica nel Mediterraneo e su infrastrutture portuali all’avanguardia. Tuttavia, il rischio è che, senza il giusto sostegno a livello centrale, il territorio possa perdere un'opportunità storica di sviluppo e rilancio.