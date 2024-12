CIVITAVECCHIA – Il sindaco Marco Piendibene, insieme all’assessore Maucioni e al consigliere De Crescenzo, si è recato in visita al Villaggio del fanciullo, accolto da padre Rafael, Mauro Crosta ed Ernesto Superchi, per rinnovare la vicinanza della città alla struttura «che svolge un lavoro straordinario di collante sociale - ha spiegato - la Repubblica dei ragazzi mantiene, sin dalla sua fondazione nel dopoguerra, come primo obiettivo l'assistenza, la formazione e l'educazione della gioventù attraverso il metodo educativo dell'autogoverno. Ho avuto quindi il piacere di incontrare il mio “collega”, il sindaco pro tempore eletto dai ragazzi della struttura».