Sul progetto di piazzale Africa il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha avanzato una serie di perplessità. «Premettiamo - dicono i consiglieri - che ci rendiamo perfettamente conto di quale è il problema di Piazzale Africa: esiste un parcheggio che viene occupato dalla mattina presto fino alla sera dalle auto dei pendolari e quindi inutilizzabile o molto poco utilizzabile dalle attività commerciali e dagli uffici della Piazza. Inoltre questo parcheggio ha bisogno di una profonda e costosa manutenzione straordinaria oltre che di una “regolamentazione” della sosta . Non è proprio chiaro, dalle parole della sindaca - proseguono - quale sia il meccanismo della convenzione con il privato per il parcheggio di Piazzale África . Se non capiamo male il parcheggio diventa a pagamento tranne i primi 90 minuti e in cambio il privato offre 270mila euro per il restauro attraverso una convenzione». Il gruppo consiliare chiederà chiarimenti in consiglio e nel frattempo solleva una serie di interrogativi. « Se il problema è l’investimento perché non approfittare dei cospicui fondi a disposizione del Pnrr e ricorrere al finanziamento privato ? Perché l’ investimento tecnologico è invece a carico di Francigena e che ruolo ha Francigena in tutto questo? Come è applicabile l’ art. 56 del decreto legislativo 36/ 2023 citato in delibera ? Non avendo ancora disponibilità della delibera chiediamo se è una convenzione con il Suoermercato o un trasferimento di diritti? Costituisce un precedente per altre richieste di privati? Quando dura questa convenzione? Il privato spende 270 mila euro a fronte di questo sistema per quanti anni ? La convenzione serve al Supermercato per mantenere gli standard urbanistici o è una scelta del Comune darne l’utilizzo ? Insomma - conclude il gruppo FdI - ci sembra che la sindaca si sia lanciata in considerazioni avventate e ottimistiche perché la situazione è e rimane complessa . Aspettiamo tutte le risposte e i chiarimenti del caso».