Da quattro mesi tre pali della luce e alcuni fari d’illuminazione artistica sono fuori uso a piazza Verdi ma, malgrado tre segnalazioni alla polizia locale e una agli addetti ai lavori comunali, tutto tace. È la denuncia di alcuni esercenti di piazza Verdi che, nel giro di alcuni mesi, hanno denunciato vari incidenti causati dal buio, specie nelle primissime ore della mattina, con persone investite e rischi per l’incolumità pubblica. L’ultimo caso, in ordine di tempo, è quello di lunedì con un ciclista investito alle 6.45 dal camion della nettezza urbana ma tanti altri ne sono avvenuti. «Quotidianamente – dice un esercente di piazza Verdi – facciamo i conti con i rischi per il buio dovuto alla metà dei pali della luce non funzionanti. Del fatto abbiamo avvisato tre volte la polizia locale di Viterbo e, una volta, un addetto comunale ma, per ora, alle parole non sono seguiti i fatti». Su piazza Verdi, fin dalle prime ore del mattino, confluiscono varie auto che vanno sia in direzione di via Marconi-valle Faul che verso piazza della Rocca e, sul lato opposto, verso via Rosselli e la Cassia. Contemporaneamente, nelle prime ore del giorno, c’è un gruppo fisso di runner che corre per le vie del centro e vari ciclisti che passano negli stessi punti. Il buio è quindi molto pericoloso e, chi lavora qui, ha più volte chiamato le autorità per intervenire ma, per ora, senza esito. «Insieme alle luci dei lampioni – dicono ancora gli esercenti – sono rotte varie luci che hanno funzione di illuminazione artistica. Anche questo lo abbiamo segnalato. Chiediamo un rapido ripristino dell’illuminazione per evitare altri incidenti a pedoni, ciclisti e rischi per gli automobilisti». Tra i pali della luce fuori ce n’è uno davanti la Camera di Commercio, uno di fronte l’edicola e sotto un albero e un altro davanti bar e farmacia. In tutto sono oltre 150 metri di tratto e, quindi, si capisce perché non di rado, nelle prime ore mattutine, i rischi ci sono per la scarsa illuminazione.