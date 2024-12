CIVITAVECCHIA – «La Lega forza di governo segna un altro punto a favore della collettività. La Regione Lazio ha infatti approvato il piano di alienazione messo in piedi dall’amministrazione Tedesco. Si tratta di un passaggio importante, che segna il giro di boa tra la programmazione del piano e la sua attuazione, che avverrà quindi attraverso la vendita degli immobili per i quali è giunta nelle scorse settimane una notizia d’interesse da parte degli assegnatari». Così il consigliere Antonio Giammusso in una nota.

«A nome del gruppo consigliare, col quale condivido il risultato politico – ha sottolineato Giammusso - ringrazio allora l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli per aver saputo rispondere con puntualità alle sollecitazioni del territorio, così come l’assessore Paola Rossi, che ha sapientemente concluso il percorso avviato, come si ricorderà, dall’ex assessore Monica Picca. L’operazione consentirà a decine di famiglie civitavecchiesi di possedere finalmente un immobile, libererà l’Amministrazione dall’obbligo di dispendiose manutenzioni che in alcuni casi si attendono da decenni e doterà il Comune di fondi (si attendono circa 800mila euro) – ha concluso – da reinvestire sempre nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e nella riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale».