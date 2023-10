CERVETERI - «Ridurre il rischio di esposizione alle fonti di inquinamento elettromagnetico e applicare un controllo di tutela per la salute di tutti i cittadini». Questo l'obiettivo dell'incontro in programma giovedì alle 18 al Granarone. All'ordine del giorno: il piano antenne per il territorio redatto dall'amministrazione comunale. «Siamo pronti a presentarlo ai comitati e ai cittadini per avviare la fase di condivisione che porterà all'approvazione del piano antenne territoriale partecipato», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti. Presenti all'incontro, oltre al primo cittadino, anche gli assessori Francesca Appetiti, che detiene la delega alla Sanità e alla Salute, e Riccardo Ferri, assessore all'Urbanistica. Previsti gli interventi di Giuseppe Teodoro, Ecoland, Debora Cuini, medico Isde, Riccardo Ricci di Praeet e Enrico Del Vescovo di Italia Nostra. «Giungiamo a questo incontro dopo un lungo e accurato lavoro, che ha visto la partecipazione dei tecnici del nostro Comune, ed in particolar modo il dirigente architetto Fabrizio Bettoni, gli assessori e i rappresentanti dei Comitati - ha proseguito Gubetti - l'obiettivo è quello di tutelare il territorio e la salute dei cittadini garantendo comunque la copertura di un servizio divenuto ormai essenziale. Durante l'incontro presenteremo i risultati relativi al monitoraggio degli impianti già presenti sul nostro territorio con la mappatura delle stazioni radio esistenti e la progettazione dei siti preferenziali per lo sviluppo delle infrastrutture di telefonia mobile. Cittadini, associazioni, comitati di zona e chiunque sia interessato all'argomento, è invitato a partecipare».

