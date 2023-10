CERVETERI - Cinque parchi pubblici. 2,3 milioni di euro di finanziamento grazie ai fondi del Pnrr. Sono pronti a cambiare volto le aree verdi del territorio etrusco. Si partirà il 23 ottobre dal parco Ina Casa. A seguire tutti gli altri: parco della Legnara, parco Vannini, parco Borsellino e quello di via Corelli a Valcanneto. Due i filoni che saranno seguiti: «Da una parte l'inclusività e l'accessibilità e dall'altra parte abbiamo pensato a giochi per i bambini più piccoli e allo sport», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti. I lavori "base" saranno uguali per tutti, poi in ogni area l'amministrazione proseguirà seguendo un "tema" ben specifico. E così, ad esempio il parco Borsellino potrebbe diventare «attrattivo per gli sportivi di tutte le età», come spiegato dal primo cittadino. «Riqualificheremo i campi polivalenti che esistono già e saranno realizzate delle aree fitness, a disposizione sia di over 65 che dei più piccoli». Un altro parco prettamente sportivo sarà proprio quello in via Corelli a Valcanneto, dove sarà prevista una «riqualificazione completa delle aree con la realizzazione di campetti polivalenti e aree fitness». Sarà invece dedicato ai più piccini, fino ai 12 anni di età il parco Ina Casa, mentre alla Legnara si punterà soprattutto sull'abbattimento delle barriere architettoniche vista anche la presenza degli uffici comunali. Le parole d'ordine: abbattimento delle barriere architettoniche e inclusione. I lavori dovrebbero concludersi in massimo otto mesi, come spiegato sempre dal sindaco. «Effettueremo delle operazioni graduali - ha spiegato il sindaco Gubetti - Stiamo cercando, infatti, di non chiudere tutti i parchi contemporaneamente per creare minori disagi possibili a chi ne usufruisce».

