CIVITAVECCHIA – Ancora dubbi e perplessità sulla decisione del Comune di introdurre la sosta a pagamento nell’area accanto al Palazzo di Giustizia. Remo Fontana, esponente del Dipartimento nazionale pensionati di Fratelli d’Italia, propone un’alternativa per non pesare sulle tasche dei cittadini. «Far pagare il parcheggio in quella zona – spiega Fontana – rischia di creare difficoltà non solo agli avvocati e agli utenti del Tribunale, ma anche a chi deve recarsi al vicino mercato per fare acquisti senza gravare troppo sul bilancio familiare. Per questo, credo sia possibile trovare una soluzione che concili le esigenze di tutti». Fontana, dopo un breve confronto con il sindaco, suggerisce di regolamentare la sosta attraverso il disco orario, limitandola a tre o quattro ore. «In questo modo – sottolinea – si garantirebbe un ricambio costante dei veicoli, evitando sia le soste prolungate che la necessità di pagare un ticket. Un sistema che andrebbe incontro soprattutto agli anziani e ai pensionati, spesso con difficoltà motorie, per i quali lunghi tragitti a piedi rappresentano un problema».

Un’attenzione particolare viene riservata anche alla presenza di autocarri e camper. «I mezzi pesanti, per normativa, non dovrebbero sostare in città – ricorda Fontana – mentre per i camper si potrebbero prevedere alcuni stalli di dimensioni adeguate, sempre con una sosta a tempo, così da garantire l’alternanza dei veicoli e impedire parcheggi ad oltranza». Il rappresentante di FdI conclude ribadendo che la regolamentazione della sosta a tempo sarebbe una soluzione semplice, efficace e soprattutto equa: «Eviterebbe polemiche e possibili ricorsi, senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini e garantendo un utilizzo più ordinato degli spazi».