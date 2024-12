SUTRI - Una revisione del piano di regolamentazione delle aree di parcheggio a pagamento, approvato dalla giunta comunale con delibera n. 129 del 29 novembre 2023.

E’ quanto chiede il consigliere comunale d’opposizione, Felice Casini, appartenente al Gruppo Misto, che a tal riguardo ha presentato una mozione.

Mozione che nasce dalla constatazione di alcune “evidenti disparità di trattamento tra i residenti del centro storico e quelli di viale Marconi”, in relazione alle agevolazioni previste per il parcheggio.

In particolare, il piano attuale garantisce ai residenti di viale Marconi un abbonamento annuale agevolato di 30 euro per i parcheggi a pagamento, mentre questa stessa agevolazione non è stata estesa ai residenti del centro storico, nonostante le sfide quotidiane legate alla disponibilità di posti auto in questa area.

Inoltre, la mozione del consigliere Casini sottolinea l’introduzione del disco orario limitato a viale Marconi, escludendo nuovamente il centro storico da questa misura di regolamentazione, generando così ulteriori disagi per i cittadini che vivono o lavorano nel cuore storico della città.

«Questa disparità di trattamento – dichiara Felice Casini – viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione italiana, che garantisce pari dignità sociale a tutti i cittadini. È inaccettabile che i residenti del Centro Storico, già confrontati con difficoltà legate al traffico e alla mobilità, vengano penalizzati rispetto ai cittadini di altre aree del Comune. La mia mozione chiede che sia applicato un trattamento equo e paritario per tutti i residenti, indipendentemente dalla zona di residenza».

La mozione invita l’amministrazione comunale a estendere l'abbonamento agevolato di 30 euro anche ai residenti del centro storico e a introdurre il disco orario anche in questa area, al fine di garantire una rotazione dei parcheggi più equa e funzionale.

Inoltre il consigliere Casini propone di effettuare uno studio di impatto per valutare possibili correttivi alle attuali misure, garantendo così un approccio più inclusivo e rispettoso delle esigenze di tutti i cittadini di Sutri.

«Il mio impegno – conclude Casini – è quello di promuovere un dibattito costruttivo all’interno del consiglio comunale, affinché tutte le aree di Sutri siano trattate con equità e giustizia. Non è possibile ignorare i principi costituzionali nel prendere decisioni che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini».

Il consigliere Felice Casini invita l’amministrazione comunale a riconsiderare le attuali politiche di regolamentazione del parcheggio a pagamento e auspica un dialogo continuo con i residenti e le associazioni locali, affinché si possa trovare una soluzione condivisa e rispettosa dei diritti di tutti.