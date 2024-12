ALLUMIERE - Appuntamento imperdibile oggi pomeriggio (19 gennaio) ad Allumiere.

A partire dalle ore 15 nell'Aula Nobile del Palazzo Camerale il Comune di Allumiere, la Regione Lazio, il Mak (Museo collinare) e il Ministero della Cultura presenteranno alla cittadinanza i lavori effettuati nello storico Palazzo della Reverenda Camera Apostolica grazie ai finanziamenti della Regione Lazio (settore Valorizzazione Luoghi della Cultura). L'incontro si aprirà coi saluti istituzionali del sindaco Luigi Landi insieme alla direttrice del MaK Lucina Giacopini, all'onorevole Renata Baldassarre assessore della Regione Lazio e a Margherita Eichberg della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale. Dopo i saluti delle autorità si susseguiranno le relazioni dell'architetto del comune di Allumiere Alessandro Pioli, dell'ingegnere progettista e direttore dei lavori del Palazzo Camerale Giulio Galimberti.

Durante questo appuntamento verrà anche presentato l'intervento di completamento del restauro del Palazzo Camerale e della Fontana Tonna e su questo tema interverranno Gloria Galanti funzionario Sabap Vt Et meridionale e Pietro Paolo Lateano specialista in restauro dei monumenti. Primavdella conclusione dell'incontro verranno, infine, elencate le prospettive future per lo sviluppo del patrimonio storico e culturale di Allumiere.