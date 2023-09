“L’Italia vincente, come il Governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione” con particolare focus sui risultati ottenuti in questo primo anno di attività dell’esecutivo guidato dalla premier e leader di Fratelli d’Italia. Il titolo dell’evento dichiara già a chiare lettere la finalità dell’incontro che ha visto il popolo FdI gremire in maniera molto partecipata la sala convegni delle Terme dei Papi a Viterbo. Un appuntamento però non solo per rammentare ciò che è stato già fatto ma anche per programmare e definire la strategia in vista delle importanti sfide elettorali del 2024: Europee, Provinciali e Comunali.

A scattare una fotografia sintetica ma esaustiva sullo stato dell’arte nella Regione Lazio, il capogruppo meloniano Daniele Sabatini.

Rimarcando che alla Pisana «Fratelli d’Italia, con 22 consiglieri e 6 assessori di peso è in prima linea» ha comunicato di aver parlato con il commissario Asl Viterbo Egisto Bianconi. «Mi ha confermato - ha annunciato alla platea di amministratori, iscritti e simpatizzanti presenti - che in merito alla seconda ala dell’ospedale di Belcolle ci saranno novità entro l’anno». Il consigliere regionale ha posto in particolare l’accento sulle prossime iniziative. «Mercoledì prossimo sarà incardinata la legge sul turismo equestre e a breve verranno istituiti due tavoli tecnici: uno relativo alla riforma della legge sull’urbanistica, l’altro sull’agricoltura sociale» per poi comunicare che «Alessandro Pontuale si appresta a diventare presidente del parco del lago di Vico». Nel portare il saluto del presidente Rocca e del vice presidente Roberta Angelilli ha reso noto che quest’ultima sarà a Viterbo per assistere al Trasporto del 3 settembre. Non ci sarà invece il parlamentare Giovanni Donzelli, atteso domenica da appuntamenti politici a Massa e a La Spezia. Lo rivela Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente e infrastrutture alla Camera. L’esponente di Fratelli d’Italia elenca poi le questioni “pesanti” che vedranno impegnato il Parlamento nei prossimi giorni: dal fenomeno migratorio con la redistribuzione e accoglienza soprattutto dei numerosi minori non accompagnati alla trattativa Governo-Ue sul Patto stabilità e poi la Finanziaria.

Focus anche sulla riforma fiscale e sulle tematiche del lavoro «su cui sarà necessario aprire tavoli di approfondimento anche a Viterbo» esorta.

Quindi svela: «In queste settimane assistiamo a un vero e proprio pellegrinaggio da parte di chi tenta di riposizionarsi, ma noi di Fratelli d’Italia non proporremo mai liste con medici e personale Asl» dichiara categorico stigmatizzando una prassi abitualmente utilizzata dal centrosinistra.

Il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione, da buon toscano apre il suo intervento ironizzando «sull’estate militante della segretaria Pd Elly Schlein» che l’ha vista suonare alle feste dell’Unità. «Per Fratelli d’Italia l’estate militante nelle spiagge è normale. L’abbiamo fatto quando eravamo al 2% lo facciamo oggi perché per noi è essere al servizio della nazione». Ricordando che «il 24 settembre a Roma, così come in tutte le regioni italiane, festeggeremo il primo anno di governo Meloni» riassume quanto fatto in questi dodici mesi. «Il primo atto del Governo è stato la conferma dell’ergastolo ostativo per i mafiosi, abbiamo difeso il 41 bis il carcere duro; abbiamo iniziato la riforma fiscale a cui da 50 anni nessuno ha messo mano; semplificato la burocrazia per il pagamento tasse» e puntualizza «per noi gli evasori da cercare sono le multinazionali e i giganti del web». E ancora: la battaglia contro il cibo sintetico, l’abolizione del reddito di cittadinanza, alzato il limite al tetto del contante e il taglio al cuneo fiscale «che vogliamo far diventare strutturale», oltre a molti altri interventi.

Sulla possibilità di risolvere il grosso problema dell’immigrazione si dice convinto che «Giorgia Meloni ce la farà» e conclude rimarcando: «Abbiamo promesso di cambiare le cose in 5 anni e quello che abbiamo fatto in questo primo anno è molto di più di quello fatto da altri in oltre 15 anni».

Sulle sfide elettorali che attendono la Tuscia il prossimo anno e sull’aspetto programmatico sono intervenuti il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, la consigliera comunale di Viterbo Laura Allegrini e il capogruppo FdI in Provincia Antonio Porri.