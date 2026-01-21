«50.975 persone che hanno visitato i musei del circuito MuVi nel 2025 con un +21% rispetto all’anno precedente. Dati incoraggianti e molto positivi quelli ufficializzati da Archeoares, società che gestisce il Mu.Vi. Ancora più interessanti se andiamo ad analizzarli da vicino: il 17% proveniente dall’estero, l’83% da varie parti d'Italia. E un +257,5% di pellegrini in visita in occasione dell’anno giubilare». A commentare i dati registrati presso le strutture museali MuVi è la sindaca Chiara Frontini. «Viterbo si sta sempre più affermando come una destinazione turistica e culturale - aggiunge - E i numeri ci danno ragione. L’incremento dei visitatori nei musei si lega ai già ottimi dati delle presenze turistiche in città, accertate attraverso il pagamento della tassa di soggiorno. Siamo in attesa di ricevere in questi giorni i dati dell'ultimo trimestre del 2025, che si prospettano seguire lo stesso trend dei precedenti. Tali risultati non arrivano per caso – prosegue Frontini – ma sono il frutto di azioni di promozione mirata del territorio. Azioni che passano da investimenti strutturali, campagne di comunicazione, dai numerosi passaggi televisivi, dagli investimenti in mercati target, dalla partecipazione alle fiere di settore e di una lunga serie di attività che portiamo costantemente avanti in ambito di promozione turistica e culturale. I numeri ufficializzati da Archeoares parlano anche di un turismo culturale, che ama l’arte e sceglie di pagare un biglietto per visitare i musei». La sindaca, infine, ringrazia «Archeoares, che ogni giorno accoglie e guida con competenza e professionalità i visitatori all’interno dei musei della nostra città».