CIVITAVECCHIA – Terminati i lavori per il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle aree di piazzale degli Eroi e del Ghetto. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini: «Finalmente attiva la videosorveglianza presso piazzale degli Eroi e zona Ghetto. La sicurezza è un tema di tutti, così come il rispetto per le regole». L’intervento, avviato nella seconda metà di febbraio, ha visto l’installazione di nuove telecamere in punti strategici della città, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e prevenire fenomeni di microcriminalità e degrado urbano. Un potenziamento che rientra nella strategia più ampia dell’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza nelle zone centrali e nelle aree a maggiore affluenza.

Con l’entrata in funzione del sistema rinnovato, saranno intensificati i controlli su diversi fronti: da lunedì scatteranno le sanzioni per le auto in sosta irregolare a piazzale degli Eroi, mentre le telecamere vigileranno sugli atti vandalici, in particolare nell’area di terrazza Guglielmi. «Questo potenziamento della videosorveglianza ci consentirà di contrastare più efficacemente episodi di vandalismo, sosta irregolare e altri comportamenti incivili, preservando il decoro e la sicurezza del centro storico» ha sottolineato Giannini. Nelle scorse settimane il sindaco Marco Piendibene, che aveva definito il progetto un “passo concreto verso una città più sicura e vivibile”. Un intervento reso possibile grazie alla collaborazione tra assessorato, i delegati al decoro urbano Mirko Urbani e alla Polizia locale Flavio Fustaino e la società Intellitronika, incaricata dell’installazione del nuovo sistema.

Un intervento che ha come obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la qualità della vita nel centro cittadino e che arriva anche dopo le recenti polemiche sulla situazione di piazzale degli Eroi, dove la rimozione delle contestate sfere senza l’immediata installazione di nuovi dissuasori, aveva reso l’area un parcheggio selvaggio. L’Amministrazione, pochi giorni dopo, aveva annunciato una decisa battaglia per ripristinare il decoro, confermando l’intenzione di rafforzare i controlli e installare nuovi strumenti di dissuasione. Ora, con le telecamere attive, il controllo sarà più mirato. Il progetto si inserisce nel più ampio piano di sicurezza urbana, che prevede ulteriori interventi in altre zone strategiche della città. L’auspicio dell’Amministrazione è che la tecnologia, affiancata a un rafforzamento della vigilanza, possa garantire maggiore vivibilità e ordine nelle aree più frequentate del centro storico.

