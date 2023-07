CIVITAVECCHIA – È stato approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo riguardante la manutenzione straordinaria del parco di via Flavioni, nell’ambito delle attività di riqualificazione delle aree verdi attrezzate cittadine. «Saranno realizzate strutture che consentiranno a bambini e adulti - ha spiegato il vicesindaco Manuel Magliani - la migliore fruizione in sicurezza del parco stesso. Insieme al lavoro prezioso degli uffici, ringrazio il consigliere Raffaele Cacciapuoti per il suo importante contributo ai fini della riqualificazione dell’area che sarà co-finanziata dai fondi del Pnrr e dal Comune di Civitavecchia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA