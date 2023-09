LADISPOLI – “La nuova mensa comunale presto sarà una realtà”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che sono stati aggiudicati all’impresa Effegi srl i lavori per la realizzazione della nuova struttura che sorgerà nel plesso Ladispoli 1. L’edificio, finanziato con i fondi del Pnrr, - ricade nella "Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense" “I lavori della nuova mensa - ha proseguito De Santis – inizieranno entro la fine dell’anno. Si tratta di un fabbricato di 500 mq, nel plesso Ladispoli 1, che sarà di facile collegamento alla scuola anche nei periodi invernali, attraverso una pensilina coperta e riscaldata e sarà capace di servire fino a 150 pasti per turno. L’investimento è di € 1.000.000,00. Ringrazio per il prezioso lavoro, svolto in collaborazione, l'Ufficio Lavori Pubblici, il progettista, il responsabile e la Dirigente dell'Area III”.