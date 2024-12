In arrivo per la Tuscia quasi sei milioni e mezzo di euro per musei, palazzi storici e siti archeologici. Il ministero della Cultura ha approvato il Piano Triennale per i lavori pubblici 2024/26.

A renderlo noto è il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che plaude all’iniziativa che porterà 38 milioni di euro totali per 133 progetti nei settori delle Belle arti e paesaggio, musei, archeologia, biblioteche earchivi di tutta la regione.

Ecco l’elenco degli interventi che riguardano il Viterbese: Carbognano – 600mila euro per il restauro del Castello di Giulia Farnese; Civita Castellana – 350mila euro per il restauro del pavimento cosmatesco; Civita Castellana – 400mila euro per il Museo Archeologico dell’Agro Falisco e riapertura al pubblico del Mastio; Canino – 300mila euro per il Museo Archeologico di Vulci e riqualificazione del Castello della Badia con nuovi percorsi di visita; Civita Castellana – 750mila euro per il Museo Archeologico dell’Agro Falisco e Forte San Gallo, restauri vari; Viterbo – 600mila euro per il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz, manutenzione straordinaria e rifacimento impianti; Tuscania – 515mila euro per il Museo Archeologico Nazionale, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti; Caprarola – 734.406, 07 euro per Palazzo Farnese, consolidamento e stabilizzazione versante via San Rocco; Oriolo Romano – 700mila euro per Palazzo Artieri, restauro e manutenzione straordinaria foresteria e ambienti annessi; Bassano Romano – 270.061,33 euro per Villa Giustiniani, restauri vari degli ambienti; Bolsena – 25mila euro per l’Area Archeologica del Gran Carro, messa in sicurezza dell’area; Tarquinia – 25.822 euro per varie aree archeologiche, messa in sicurezza, scavi archeologici e recupero tombe etrusche; Comuni vari – 200mila euro per manutenzione del verde tra Tarquinia, Bolsena, Tuscania, Viterbo (Ferento) e Graffignano; Viterbo – 300mila euro per Ferento, recupero e fruizione della tomba degli Arptha; Viterbo – 300mila euro per l’area delle terme di Ferento, intervento di recupero e valorizzazione della Domus; Bomarzo – 300mila euro per la Necropoli di Trocchi, messa in sicurezza.

«Si tratta di un segnale di grande attenzione da parte del Governo nei confronti delle bellezze naturali, paesaggistiche e culturali della nostra regione - ha commentato il governatore Rocca - Grazie a questi stanziamenti si potranno, infatti, realizzare interventi di assoluta importanza per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il recupero e la valorizzazione di aree di eccezionale valore culturale per il Lazio».