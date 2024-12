SANTA MARINELLA - Si sono concluse con successo le prove concorsuali avviate la scorsa estate per l’assunzione di nuovi vigili urbani. Entro il mese di gennaio, quattro operatori di polizia locale, saranno assunti alle dipendenze del comune. «Finalmente, con la fine di questo concorso – dichiara il sindaco Pietro Tidei- il comando dei vigili urbani, che per anni ha lavorato in una situazione di costante disagio e sotto organico, potrà contare sulla presenza di quattro nuovi operatori. Tali assunzioni permetteranno di gestire al meglio tutte le molteplici attività svolte dal corpo di polizia locale. Dopo aver ereditato una situazione economica fallimentare che ci aveva obbligato nel 2018 a dichiarare il default del nostro comune e il conseguente divieto a procedere a nuove assunzioni, siamo riusciti a risanare totalmente i conti in rosso, portare il bilancio molto più che in attivo, ed oggi, finalmente, siamo nella possibilità di assumere e proprio nel settore che era stato più penalizzato. Questo a tutto vantaggio anche della sicurezza della città e dei cittadini. Purtroppo, se prima questo non è stato possibile, non è certo per colpa di questa giunta. Anzi, questa amministrazione, ha ben gestito la situazione di difficoltà e per questo oggi mi sento in dovere di ringraziare tutti i dipendenti comunali e in particolar modo i nostri operatori di polizia locale e la comandante Keti Marinangeli, per aver sempre assicurato seppur con grandi sacrifici un costante servizio su tutto il territorio, anche durante il periodo delle emergenza Covid e nelle stagioni estive quando le situazioni da gestire sono state molto complesse; e la dirigente dell’ufficio personale Rita Bacheca, che ora ha predisposto tutti i contratti di assunzione dei quattro nuovi agenti di polizia locale che nei prossimi giorni prenderanno servizio effettivo». Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Polizia locale Andrea Amanati: «I quattro nuovi agenti vincitori del concorso – spiega - saranno assunti in pianta organica e a tempo indeterminato. Ma entro l’anno contiamo di assumere altri due operatori. L’iter è stato già avviato. In tal modo, sarà possibile implementare tutti gli importanti servizi che il comando dei vigili urbani svolge sul territorio, dal pattugliamento quotidiano anche delle zone periferiche di Santa Marinella, alla visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza. In particolare, nel periodo estivo, sarà possibile dislocare un vigile urbano fisso nella frazione di Santa Severa, come ci è stato più volte richiesto da residenti e villeggianti. Come detto in premessa dal sindaco, grazie alle nuove assunzioni, il nostro corpo di polizia municipale sarà finalmente messo nelle condizioni di operare al meglio delle sue possibilità a tutto vantaggio anche della sicurezza e incolumità pubblica».

