MONTALTO DI CASTRO - L’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha avviato i lavori per la manutenzione straordinaria del ponticello del fosso della Padovella, situato in strada della Roccaccia a Pescia Romana. Si tratta di un intervento urgente e necessario, che risponde alle richieste dei residenti e delle attività economiche della zona, che da tempo segnalavano la precarietà e il degrado della struttura. Il ponticello, infatti, presentava gravi problemi di stabilità e sicurezza, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni e dei veicoli che lo attraversavano quotidianamente.

«Con questo intervento - spiega la sindaca Emanuela Socciarelli - l’amministrazione comunale dimostra la sua attenzione e il suo impegno per il miglioramento della qualità della vita e della viabilità del territorio, garantendo ai cittadini una maggiore sicurezza e una migliore fruizione dello spazio pubblico. Dopo i lavori di rifacimento del manto stradale della Strada Litoranea e Strada delle Murelle a Montalto Marina, e, la riqualificazione in corso di via Tre Cancelli - aggiunge la sindaca - continua il piano delle opere pubbliche che questa amministrazione ha programmato nel suo mandato elettorale». I lavori, che rientrano nella programmazione del piano di riqualificazione del territorio, prevedono la sostituzione delle parti danneggiate e il consolidamento della struttura. «L’amministrazione comunale - conclude la sindaca - ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, e si scusa per gli eventuali disagi causati dai lavori, che sono finalizzati a rendere il ponticello più sicuro e funzionale».

