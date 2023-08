LADISPOLI - Chi rompe paga. In sintesi è questo il monito lanciato dall'assessore all'Innovazione tecnologica Alessandra Feduzi. Oggetto: i monopattini elettrici posizionati in città grazie all'accordo siglato con la società Bird. Dal loro arrivo in città sono diversi i casi di vandalismo e di utilizzo improprio dei mezzi a due ruote. Uno addirittura era stato lanciato all'interno del fosso Sanguinara. E così, dopo l'affidamento all'Avalon e all'Unpee di "controllarli" e soprattutto di recuperarli e riposizionarli quotidianamente in luoghi pertinenti, ora arriva un'altra novità: «Di concerto con la società Bird - ha detto Feduzi - si sta procedendo alla denuncia di tutte quelle persone sorprese a compiere atti di teppismo e sfregio nei confronti di questi veicoli elettrici che rappresentano una risposta ecologica ed una valida alternativa all’utilizzo delle automobili. Danneggiare un monopattino è come sfregiare un mezzo pubblico o qualsiasi bene privato. E come tale dovrà essere sanzionato».

