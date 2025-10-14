CIVITAVECCHIA – C’è finalmente il via libera ai lavori per i lavori relativi al “Muro di contenimento della strada in frana - via delle Molacce - Messa in sicurezza strada per mezzo di realizzazione di muro di contenimento”.

Una notizia attesa dai residenti da molti anni, dopo promesse disattese e appelli rimasti inascoltati finalmente c’è l’aggiudicazione dei lavori alla ditta che ha vinto l’appalto per la realizzazione del muro di contenimento per un totale di 600mila euro di lavori. Era il 16 aprile quando l’allora assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello annunciava l’approvazione del progetto, ora finalmente c’è l’affidamento dei lavori e si potrà procedere alla messa in sicurezza di un’area danneggiata da una frana con appelli dei residenti che si sono rinnovati negli anni da circa 15 anni ormai.

L’investimento complessivo è di 600mila euro finanziati dal PNRR; il valore del contratto è di circa 470mila euro. Obiettivo: chiudere la lunga parentesi di disagi per residenti e automobilisti che dura ormai da davvero troppo tempo tra appelli ignorati e cambi di assessorati ai lavori pubblici nel corso degli anni. La speranza, ora, è che i lavori possano procedere rapidamente senza ulteriori intoppi.

