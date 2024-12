CIVITAVECCHIA – Un altro progetto arriva alla fase operativa ed anche in questo caso si tratta di una programmazione che è stata capace di intercettare fondi sovracomunali.

Dal Pincio spiegano che è infatti grazie a 600mila euro di stanziamenti dal Pnrr che partirà il complicato cantiere delle opere di contenimento della frana avvenuta in zona Molacce.

Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello: «La situazione della località è particolarmente difficile da anni, a causa del movimento franoso che ne ha parzialmente compromesso la viabilità, con disagi per gli abitanti. La progettualità messa in campo a tempo di record dai miei uffici ha tuttavia consentito di far accedere Civitavecchia a questo finanziamento dai fondi strategici e, ad appena due mesi dall’approvazione in consiglio comunale del piano triennale, entriamo finalmente nella fase operativa».

Il commento del Sindaco Ernesto Tedesco: «La strada delle Molacce, espletata la gara, sarà così finalmente messa in sicurezza attraverso la realizzazione di un muro di contenimento. Come già accaduto per San Liborio, Campo dell'Oro, San Gordiano e come avverrà per altre aree i quartieri di Civitavecchia hanno finalmente l'attenzione che meritano. Alle promesse e agli annunci preferiamo i fatti».

