«Formalizzerò stasera stessa (ieri ndr.) le mie dimissioni da commissario ad acta per l’alluvione del 2012». Un amareggiato, come si è dichiarato lui stesso, Alessandro Romoli ha comunicato la decisione durante il consiglio provinciale di ieri. Il presidente della Provincia ha reso noto di aver ricevuto una nota pervenuta dalla Regione con cui si chiede la documentazione relativa alle rendicontazioni annuali sull’utilizzo dei fondi per calamità naturale erogati ai Comuni del Viterbese alluvionati. A irritare Romoli, ormai sempre più ai ferri corti con il presidente della Regione Rocca, la modalità formale scelta dal governatore - «non è la maniera di relazionarsi tra istituzioni» ha stigmatizzato - e il fatto che la lettera sia stata inviata a seguito di una richiesta di documenti da parte di due rappresentanti politici di Orte.

«Sono amareggiato dalla nota di Rocca perché, tra istituzioni, sarebbe bastata una telefonata e gli avrei detto che tutta la documentazione era già stata inviata» ha ribadito Romoli, infastidito anche dal fatto che «due esponenti politici, neanche consiglieri comunali, credo di Fratelli d’Italia, ricevano tanta attenzione da Rocca. La cosa un po’ mi scoccia».

Il presidente dell’ente di via Saffi ritiene l’atteggiamento formale di Rocca «lesivo, ingeneroso e irrispettoso. Bastava alzare il telefono, chiedere informazioni e gli avrei detto che tutti i rendiconti annuali, dal 2014 al 2023, sono stati trasmessi alla Regione. L’ultimo è stato inviato a gennaio 2024».

Tra l’altro, ha tenuto a rimarcare che, trattandosi di rendiconti finanziari precedenti la riforma Delrio e quindi anche di difficile reperimento, «hanno richiesto un grande e complesso lavoro da parte degli uffici dell’amministrazione provinciale con i dipendenti che si sono trattenuti anche oltre l’orario normale». Puntualizzando poi di svolgere «il ruolo di commissario ad acta su nomina del presidente della Regione a titolo gratuito» ha ribadito l’intenzione di rimettere il mandato.

«Formalizzerò oggi (ieri ndr.) le mie dimissioni così Rocca, visto che ha molto tempo libero dato che sta guidando in modo così brillante la Regione, potrà venire a gestire la situazione e dedicarsi a tutta la documentazione» ha rimarcato con tono tranchant Alessandro Romoli. E insieme alle dimissioni provvederà a trasmettere tutti gli atti, di nuovo, alla Pisana.