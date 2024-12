CIVITAVECCHIA – A partire da lunedì, la raccolta dei rifiuti nell'area del Mercato Storico di Civitavecchia sarà rimodulata per garantire un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ridurre i costi legati alla gestione dell’indifferenziato. L’operazione è stata annunciata con circa venti giorni di anticipo agli operatori del mercato, ai commercianti con sede fissa e ai residenti dell'area mercatale tramite lettere informative, spiegando i dettagli delle nuove modalità di conferimento.

Dettagli operativi – Gli operatori commerciali dovranno utilizzare appositi sacchi per la raccolta differenziata (plastica, umido e indifferenziato), che saranno distribuiti dalla CSP nei prossimi giorni. Sarà fondamentale che i rifiuti non vengano lasciati a terra, ma depositati nei sacchi forniti e posizionati presso il proprio stallo entro le ore 15:00, come previsto dal regolamento. Un mezzo della CSP sarà disponibile ogni mattina dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 10:30 alle 12:00 per il ritiro dei rifiuti differenziati.

Inoltre, la raccolta del cartone dovrà avvenire senza l’utilizzo di sacchi, con il cartone compattato per ridurre l'ingombro. Dal 30 settembre 2024, la Polizia Locale e gli operatori della CSP monitoreranno il rispetto delle nuove procedure. Le sanzioni per chi non rispetterà queste regole saranno applicate a partire dal 14 ottobre 2024.

Dichiarazioni istituzionali – L’assessore allo Sviluppo, Vincenzo D’Antò, e l’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini hanno dichiarato: «Stiamo lavorando per rendere il Mercato di Civitavecchia un ambiente più pulito e ordinato. Abbiamo inviato lettere informative ai cittadini, agli esercenti a sede fissa e agli operatori commerciali, spiegando nel dettaglio le nuove modalità di raccolta differenziata. Questi interventi ci consentiranno di migliorare la gestione dei rifiuti, con un notevole impatto positivo sui costi del conferimento dell’indifferenziato, che al momento rappresentano una spesa significativa per il mercato. Ringrazio tutti per la collaborazione e invito a seguire scrupolosamente le nuove disposizioni».

Hanno inoltre sottolineato l’importanza del rispetto delle regole: «Il decoro urbano è una priorità per l’amministrazione. Abbiamo installato fototrappole per individuare i cittadini che abbandonano i rifiuti senza rispettare le modalità di conferimento e stiamo intensificando i controlli. La collaborazione di tutti è essenziale per mantenere la nostra città pulita e accogliente».

Il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha evidenziato l’importanza del dialogo con gli operatori: «Abbiamo avviato un percorso di confronto con gli operatori del mercato per affrontare insieme le problematiche. Il nostro obiettivo è creare un mercato decoroso, che rispetti le norme e offra un ambiente accogliente per cittadini e turisti. Il coinvolgimento di tutti è fondamentale per il successo di questa iniziativa».

Prossimi passi - I prossimi interventi coinvolgeranno anche il mercato di via Pietro Nenni, dove saranno applicate le stesse misure di rimodulazione della raccolta dei rifiuti. Inoltre, sarà avviata una campagna per invitare gli operatori a rimuovere le strutture lasciate nell’area mercatale al di fuori degli orari di apertura. Questa iniziativa, condotta con il supporto dell’assessorato al Commercio, dell’assessorato all’Ambiente, della Polizia Locale e di CSP, mira a migliorare il decoro urbano e a ridurre i costi di gestione dei rifiuti per l’amministrazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA