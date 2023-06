CIVITAVECCHIA – Proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale dell’area mercatale mentre inizia a prendere forma il cronoprogramma del progetto di restyling. Lunedì l’assessore ai Lavori pubblici, insieme alla ditta che ha vinto la gara per la realizzazione del progetto, ha incontrato la Sovrintendenza che «ci ha fornito le indicazioni necessarie e dato tutte le direttive su come vorrebbe realizzato il progetto in modo che la ditta possa procedere velocemente senza poi dover rifare il lavoro a causa di qualche diniego, sicuramente è stato un incontro positivo e spero già per metà luglio di avere un progetto da presentare ai commercianti per eventuali consigli, migliorie o modifiche. Intanto però sul mercato - ha continuato - non stiamo certo fermi, andiamo verso l’apertura dei box in sospeso mentre stiamo lavorando anche per una messa in sicurezza dell’ittico». Si parla di una verniciatura e di alcuni interventi in attesa del maxi progetto per cui si pensa di andare in gara tra fine 2023 e inizio 2024. «Intanto però - ha concluso Perello - vogliamo dare la possibilità ai commercianti di lavorare bene e in sicurezza con un’operazione di pulizia generale». Intanto sono proprio i commercianti a segnalare i resti del cantiere lato XXIV Maggio chiedendo la rimozione di reti varie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA