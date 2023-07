CIVITAVECCHIA – Tante promesse e pochi fatti e a distanza di due mesi dal consiglio comunale aperto gli operatori del mercato cittadino tornano a criticare l’amministrazione comunale mentre nell’area regna il degrado. «Dopo la rimozione - tuonano - di quello che restava del vecchio cantiere a piazza XXIV Maggio, tra l’altro solo su nostra spinta, non è stato fatto più nulla contrariamente a quello che era stato promesso. Qui si promettono pulizie straordinarie ma di straordinario c’è solo il degrado. Basta girare la mattina per vedere in che stato sono ridotte strade e marciapiedi, dopo le strade che erano già in programma prima dell’insediamento dell’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello ci si è fermati in attesa di non si sa cosa». «E non ci vengano - dice un altro - a parlare di mega progetti quando qua basterebbe pulire dignitosamente il mercato, procedere con una verniciatura degli stabili e l’installazione di queste benedette zanzariere all’ittico per impedire l’ingresso a volatili vari». Resta anche il problema dei furgoni degli ambulanti che vengono parcheggiati in massa a piazza XXIV Maggio bloccando gli ingressi, nelle scorse settimane si era parlato di possibili soluzioni e quelle suggerite dagli operatori sono tante ma cadono inascoltate. Nulla di nuovo anche sul fronte piazza XXIV Maggio con gli spostamenti fermi al palo, tanti operatori sono in attesa invece di essere convocati per discutere delle assegnazioni dei posteggi dopo la chiusura del bando e la pubblicazione delle graduatorie. Insomma dopo uno sprint iniziale siamo alle solite e l’impressione è che ci si sia arenati. Le richieste degli operatori tornano ad essere le solite, bene il maxi progetto, bene i concept e quant’altro ma intanto magari sarebbe il caso di partire dall’ordinario, come una bella pulita ai marciapiedi.

